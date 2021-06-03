Вартість американської мережі кінотеатрів AMC з початку року зросла у 60 разів. Цьому посприяли користувачі Reddit

Новини

Вартість американської мережі кінотеатрів AMC протягом року зросла на понад 3000% завдяки користувачам форуму Reddit.

Про це пише Bloomberg.

Акції мережі подорожчали на 95%, що призвело до зростання капіталізації мережі до $31,3 млрд. Протягом 2020 року ринкова вартість AMC не перевищувала $500 млн і ще кілька місяців тому компанія перебувала на межі банкрутства. Велика мережа кінотеатрів сильно постраждала через пандемію коронавірусу.

Вартість акцій мережі довгий час не перевищувала й $2. Проте 28 січня 2021 року на торгах ціна акції AMC підскочила до $16 за акцію. Зростання вартості цінних паперів кіномережі викликане діями користувачів платформи Reddit з тематичного форуму про інвестиції. Вони почали масово скуповувати акції мережі, що дозволило тим вирости в ціні. Так група дрібних інвесторів веде «війну» з великими хедж-фондами, які заробляють на здешевленні компаній.