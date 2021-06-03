«Укрзалізниця» запускає до Азовського моря ще два потяги
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- Костя Андрейковець
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Pixabay
«Укрзалізниця» з 10 червня запустить ще два потяги в напрямку Азовського моря — № 472/471 Дніпро — Бердянськ і № 552/551 Кривий Ріг — Бердянськ.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Перевізник зазначає, що поїзди «дозволять обійти автомобільні затори та комфортно дістатися до курорту».
Ці поїзди відправлятимуться до Бердянська по парних числах, а назад — по непарних. Відправлення № 472/471 з Дніпра — о 22:50, прибуття до Бердянська — о 08:23. Відправлення № 552/551 о 21:20, а прибуття до Бердянська — о 08:23.
- «Укрзалізниця» 3 червня запустила додаткові потяги в напрямку Азовського моря з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська.
- До цього УЗ відновила міжнародне сполучення з Києва до Відня через Будапешт.