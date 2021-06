Сайт Трампа закрився всього через місяць

Новини

Stock Catalog / Flickr

Сайт колишнього президента США Дональда Трампа From the Desk of Donald J. Trump закрився через місяць після запуску.

Про це пише ВВС.

За словами старшого помічника Трампа Джейсона Міллера комунікаційна платформа закрита назавжди.

Сайт-блог Трампа служив майданчиком для спілкування колишнього президента зі своїми прихильниками після того, як його забанили в Twitter і Facebook. При цьому сайт дозволяв користувачам «лайкнути» повідомлення Трампа і поділитися ним у вищевказаних соцмережах.

Міллер заявив, що сайт був «допоміжним засобом» і анонсував перехід Трампа на «іншу платформу соціальних мереж».