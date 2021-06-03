Суд дозволив заочне розслідування проти Януковича у справі про захоплення влади
- Автор:
- Олег Панфілович
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Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images
Шевченківський районний суд Києва дозволив заочне розслідування стосовно експрезидента-втікача Віктора Януковича у кримінальному провадженні про захоплення державної влади.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
У цьому провадженні розслідуються події вересня-жовтня 2010 року. Тоді Верховна Рада проголосувала за повернення до Конституції України в редакції 1996 року, яка значно розширювала повноваження Януковича.
- У квітні Верховний суд відмовився визнати обовʼязковою участь експрезидента Віктора Януковича під час розгляду касаційної скарги у справі про держзраду та пособництво у веденні агресивної війни.
- Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про економічні санкції проти колишніх високопосадовців, зокрема позбавленого звання президента Віктора Януковича, експремʼєра Миколи Азарова та олігарха Сергія Курченка.