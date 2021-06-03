NASA після 30-річної перерви відправить дві місії для дослідження Венери

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NASA/JPL-Caltech

Національне управління США з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) планує до 2030 року відправити дві нові місії для вивчення другої планети від Сонця — Венери. Космічне агентство хоче дізнатися, як вона стала «пекельним світом».

Про це йдеться у повідомленні NASA.

На кожну місію NASA витратить приблизно $500 мільйонів. Запуск кожної з них планується у 2028— 2030 роках.

У лютому управління попередньо відібрало чотири концепції місії на Венеру, а після експертної оцінки остаточно схвалило дві з них — DAVINCI+ і VERITAS.

Місія DAVINCI+ досліджуватиме склад атмосфери Венери — як формувалася і розвивалася, а також, чи був на планеті коли-небудь океан. Крім того DAVINCI+ має передати перші зображення з високою роздільною здатністю унікальних геологічних обʼєктів планети.

Місія VERITAS має скласти карту поверхні планети, щоб зрозуміти її геологічну історію і дізнатися причини її відмінностей від Землі.

Перед цим NASA востаннє досліджувало Венеру у 1990-х роках з космічним апаратом «Магеллан».

Венера — друга планета в сонячній системі, на земному небосхилі це третій за яскравістю об’єкт після Сонця та Місяця. Атмосфера планети складається з вуглекислого газу з домішками азоту та інших речовин, які утворюють парниковий ефект — температура поверхні становить близько 470°С.