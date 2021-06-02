Нова Каледонія проведе вже третій референдум за незалежність від Франції

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Alain Pitton / NurPhoto via Getty Images

У Новій Каледонії визначили дату третього референдуму за незалежність від Франції. Його проведуть 12 грудня 2021 року.

Про це повідомив міністр заморських територій Франції Себастьян Лекорню, пише France Info.

Він зазначив, що цей референдум потрібно провести якомога швидше — для «стабільного політичного, економічного та соціального життя країни».

Також Лекорню підкреслив, що дата проведення референдуму обговоренню не підлягає.