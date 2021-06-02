РНБО збирається на чергове засідання. Обговорять вісім питань, зокрема вступ України в НАТО
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба Офісу президента України
У Раді національної безпеки та оборони анонсували чергове засідання. Воно відбудеться в п’ятницю, 4 червня.
Про це пише пресслужба РНБО.
«Президент України Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання Ради національної безпеки і оборони України, який складається з 8 питань, поданий секретарем РНБО Олексієм Даніловим», — йдеться в повідомленні.
Деталей щодо цих восьми питань у РНБО не називають. Лише зазначають, що на засіданні планують обговорити виконання попередніх рішень РНБО та інтеграцію України в НАТО.
- 2 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада нацбезпеки та оборони ввела персональні санкції проти першої десятки українських контрабандистів, а також низки як українських, так і закордонних компаній (серед них 11 — російських). За результатами засідання РНБО понад 100 митників відсторонили від виконання посадових обов’язків.
- 21 квітня Зеленський підписав указ про введення чергових санкцій проти 13 українців і майже 100 компаній.