РНБО збирається на чергове засідання. Обговорять вісім питань, зокрема вступ України в НАТО

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Пресслужба Офісу президента України

У Раді національної безпеки та оборони анонсували чергове засідання. Воно відбудеться в п’ятницю, 4 червня.

Про це пише пресслужба РНБО.

«Президент України Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання Ради національної безпеки і оборони України, який складається з 8 питань, поданий секретарем РНБО Олексієм Даніловим», — йдеться в повідомленні.

Деталей щодо цих восьми питань у РНБО не називають. Лише зазначають, що на засіданні планують обговорити виконання попередніх рішень РНБО та інтеграцію України в НАТО.