Уряд призначив нових заступників міністра Ляшка. Один із них став головним санлікарем
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Міністерство охорони здоров'я України
Кабінет міністрів призначив двох нових заступників міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.
Про це сам Ляшко написав у своєму Facebook.
Заступниками міністра стали в. о. Центру громадського здоров’я Ігор Кузін та заступник директора Фінансово-економічного департаменту МОЗ Петро Ємець.
Окрім цього, Кузін став новим головним санітарним лікарем України.
- Верховна Рада 20 травня проголосувала за призначення головного санлікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров’я. Це рішення підтримали 262 нардепи. Причиною відставки Максима Степанова назвали провал вакцинації.
- Ляшко планує замінити близько 50% керівного складу Міністерства охорони здоровʼя, в тому числі трьох заступників.