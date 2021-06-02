Уряд призначив нових заступників міністра Ляшка. Один із них став головним санлікарем

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Міністерство охорони здоров'я України

Кабінет міністрів призначив двох нових заступників міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

Про це сам Ляшко написав у своєму Facebook.

Заступниками міністра стали в. о. Центру громадського здоров’я Ігор Кузін та заступник директора Фінансово-економічного департаменту МОЗ Петро Ємець.

Окрім цього, Кузін став новим головним санітарним лікарем України.