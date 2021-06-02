Малайзія викликає посла Китаю через порушення її повітряного простору

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Малайзія звинуватила Китай в порушенні її повітряного простору.

Про це пише BBC.

16 китайських військових літаків пролетіли через східний штат Саравак. Після виявлення «підозрілої» активності над Південно-Китайським морем для перехоплення літаків були підняті винищувачі.

Міністерство закордонних справ Малайзії охарактеризувало цей маневр як «серйозну загрозу національному суверенітету». Однак Китай заявив, що його літаки дотримуються норм міжнародного права. Малайзія викличе через цей інцидент посла Китаю.

Малайзія, Філіппіни, Бруней, Тайвань і Вʼєтнам оскаржують претензії Китаю на майже все Південно-Китайське море. Суперечки точаться десятиліттями, але останніми роками напруженість посилилася.