У Раду внесено законопроєкт про легалізацію медичного канабіса
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Верховну Раду внесли законопроєкт № 5566, який пропонує дозволити використання каннабіса в медичних і наукових цілях.
Серед авторів документа — депутати фракцій «Голос», «Слуга народу», «Європейська солідарність», а також позафракційні нардепи. Текст законопроекту поки не опублікований.
Як передає «Цензор», «слуга» Марʼян Заблоцький заявив, що документ пропонує дозволити використання екстракту канабіса виключно в медичних цілях, а вирощування марихуани буде дозволено лише за ліцензією і тільки для медпрепаратів.
Депутат «Голосу» Ольга Стефанишина зазначила, що законопроєкт дозволить легально вживати ліки з каннабісом пацієнтам з онкологією, епілепсією та іншими хворобами. Олександра Устінова з «Голосу» додала, що законопроєкт погоджений з правоохоронцями.
Нардеп від «Слуги народу» Євгенія Кравчук заявила, що документ — про «базовий обмежений і контрольований обіг канабіса», нагадавши, що у 2020 році ООН виключила канабіс з пункту Конвенції про наркотичні засоби.
Вона додала, що лікування каннабісом відповідає світовій практиці, а українські вчені та фармацевтична індустрія повинні мати право розвивати медицину.
- Законопроєкти про легалізацію медичного канабіса реєстрували в Раді у 2016, 2019 і 2020 роках. Питання про використання марихуани для лікування тяжкохворих людей обговорюють в Україні не перший рік. Активісти регулярно виходять на «Конопляний марш», а деякі пацієнти в Україні судяться за право лікуватися каннабісом.
- У лютому український суд остаточно встав на сторону Віталія Румянцева, якого хотіли засудити за вирощування конопель. Чоловік довів, що вирощував марихуану для власного лікування.