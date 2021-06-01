В Естонії дозволили не носити маски у приміщеннях

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Естонська влада вирішила пом’якшити карантинні заходи в країні і дозволити не носити маски у приміщенні.

Про це пише видання ERR.

Як зазначила прем’єр-міністр країни Кая Каллас, таке рішення ухвалили на тлі зниження захворюваності на коронавірус. Обов’язок носити маску замінять на рекомендацію. Очільниця уряду наголосила, що хвороба нікуди не зникла, тому маску все ж варто носити у закритих приміщеннях.

У Департаменту здоров’я залишиться право в будь-який момент вимагати носіння масок у деяких приміщеннях або на конкретних заходах. Крім цього, роботодавці мають право вимагати від своїх працівників або клієнтів носити маски.

Водночас міністр охорони здоров’я Танель Кійк зазначив, що маски залишаться обов’язковими у лікарнях.

«Там носіння маски повинно залишатися нормою до тих пір, поки епідемія не вщухне. Особливий порядок можуть встановлювати й інші установи, наприклад, будинки для людей похилого віку можуть вимагати від відвідувачів носіння маски або захисного візору», — пояснив він.