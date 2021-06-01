У Тернополі теж відкриють великий центр вакцинації від коронавірусу

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У Тернополі на вихідних також відкриють великий центр вакцинації від коронавірусу. Він буде призначений для тих, хто записався через додаток «Дія».

Про це пише пресслужба Тернопільської ОДА.

Центр відкриють на базі комунального підприємства Тернопільської міської ради «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив імені Довженка». Працюватиме він лише у вихідні.

«Шановні жителі Тернопільської області, хто зареєструвався на вакцинацію у додатку «Дія», або має бажання ще зареєструватися, приходьте суботу та в неділю у комплекс «Довженка». Таким чином ми зможемо вакцинувати більшість людей та сприятимемо тому, що восени захворюваність не зростатиме. Відтак цей імунний прошарок людей з антитілами буде завдяки вакцинації, а не тих, хто перехворів», — зазначила начальниця департаменту охорони здоровʼя ОДА Ольга Ярмоленко.

У самому центрі працюватимуть вісім мобільних бригад.