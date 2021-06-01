Голову правління «Сєвєродонецького обʼєднання «АЗОТ» підозрюють у несплаті 20 млн грн податків

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Group DF

Прокуратура оголосила підозру голові правління компанії «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ» в ухилянні від сплати 20 мільйонів гривень податків.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За вказівкою посадовця у 2017 році з розрахункових рахунків «АЗОТу» незаконно виводилися кошти на інші підприємства холдингу під виглядом безпроцентної позики та фінансової допомоги. У такий спосіб підозрюваний умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб.

За висновками проведеної судової економічної експертизи, своєчасно до державного бюджету не надійшло понад 20 млн грн податку. На цей час вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Прокуратура не повідомляє імʼя чиновника, але за даними з сайту компанії, головою правління є Леонід Бугайов. Сєвєродонецький «Азот» є одним з підприємств холдингу Ostchem, який обʼєднує активи Group DF Дмитра Фірташа.