Румунія вводить нові правила вʼїзду, зокрема для українців
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Румунія з 1 червня вводить нові правила вʼїзду на свою територію для іноземних громадян, включно з українцями. Зокрема, скасовано заборону вʼїзду через пункти пропуску держкордону.
Про це повідомляє посольство України в Румунії.
Двотижневий карантин не доведеться проходити повністю вакцинованим людям та тим, хто перехворів на коронавірус протягом 90 днів до вʼїзду і може довести це документально.
Без результату ПЛР-тесту можуть вʼїжджати діти до трьох років. Дітям від трьох до 16 років буде потрібен негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години до вʼїзду.
Також від обовʼязкового 14-денного карантину звільнені дипломати, співробітники міжнародного транспорту, кілька категорій людей, які приїжджають для бізнесу, спортсмени, журналісти та транзитні пасажири з негативним результатом ПЛР-тесту.
- Уряд Болгарії оновив правила вʼїзду для українців. Туристи з України зможуть вʼїхати в цю європейську країну з 1 червня до 31 липня.
- Уряд Грузії з 1 червня відкриває сухопутні кордони країни, які через карантинні обмеження були закриті з березня 2020 року.