«Перамога». Тихановська представила план мобілізації учасників нових протестів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Страна Для Жизни
Екскандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська представила план повернення до масових акцій протесту проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Про це повідомляється в її Telegram-каналі.
Цей план вирішили назвати «Перамога». «Мета плану «Перамога» — відновлення законності і правопорядку в нашій країні шляхом організованої і мирної передачі влади народу», — заявила Тихановська.
Зазначається, що учасники протесту зможуть в Тelegram-боті заповнити форму. У ній потрібно вказати район, в якому вони працюють або живуть, професію, ступінь готовності до активних дій і ресурси, якими вони володіють.
Після відправки останнього повідомлення чат-бот автоматично видалить листування і зникне зі списку чатів. А у потрібний момент зареєстрований учасник отримає від нього повідомлення і знатиме про подальші дії.
«Вам не потрібно буде робити більше, ніж ви готові і можете зробити, але ваш внесок не просто дасть зрозуміти іншим, що ви не самі. Ваш внесок стане частиною інфраструктури протесту, де ваші знання і можливості будуть використані», — підсумувала Тихановська.
- Раніше білоруська опозиція оголосила про підготовку нової активної фази протестів.
- З початку серпня 2020 року громадяни Білорусі протестують проти переобрання президентом Лукашенка. Активні протести тривали з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті і отримали покарання за рішенням суду. Понад 400 людей вже засуджені. 290 осіб в Білорусі визнані політичними вʼязнями.