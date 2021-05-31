«Перамога». Тихановська представила план мобілізації учасників нових протестів

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Екскандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська представила план повернення до масових акцій протесту проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомляється в її Telegram-каналі.

Цей план вирішили назвати «Перамога». «Мета плану «Перамога» — відновлення законності і правопорядку в нашій країні шляхом організованої і мирної передачі влади народу», — заявила Тихановська.

Зазначається, що учасники протесту зможуть в Тelegram-боті заповнити форму. У ній потрібно вказати район, в якому вони працюють або живуть, професію, ступінь готовності до активних дій і ресурси, якими вони володіють.

Після відправки останнього повідомлення чат-бот автоматично видалить листування і зникне зі списку чатів. А у потрібний момент зареєстрований учасник отримає від нього повідомлення і знатиме про подальші дії.

«Вам не потрібно буде робити більше, ніж ви готові і можете зробити, але ваш внесок не просто дасть зрозуміти іншим, що ви не самі. Ваш внесок стане частиною інфраструктури протесту, де ваші знання і можливості будуть використані», — підсумувала Тихановська.