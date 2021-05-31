В Україні у вихідні встановлено рекорд з вакцинації

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Yegor Aleyev \ TASS via Getty Images

В Україні за минулі вихідні вакцину від коронавірусу отримали 15 100 осіб — це найвищий показник з початку кампанії з вакцинації.

Про це на нараді з президентом заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Офіс президента.

«Цими вихідними в Києві, Львові та Одесі розпочалася масова вакцинація людей, які записалися на щеплення через додаток «Дія». На спортивних об’єктах, стадіонах, у спорткомплексах були організовані пункти щеплення. У суботу було вакциновано девʼять тисяч осіб і понад 6 100 — у неділю. Це найвищі показники за вихідні від початку кампанії з вакцинації. З наступних вихідних ми будемо розширювати цю практику», — заявив премʼєр.

Крім цього, в Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності. Усі епідемічні показники досягли рівня вересня 2020 року — як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих, яких на сьогодні налічується 110 876 осіб.

Із 74 675 ліжок зайнято всього 14 451. Також продовжує знижуватися кількість зайнятих апаратів штучної вентиляції легенів (893 із 6 700).