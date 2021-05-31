КНУ імені Шевченка позбавить Лукашенка звання почесного доктора 7 червня

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавить звання почесного доктора самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомив ректор КНУ Володимир Бугров на форумі «Україна 30. Освіта».

«Я звернувся до Вченої ради, щоб напрацювати процедуру, її справді сьогодні немає. Але вже три комісії ради розробили таку процедуру. Там підставами є порушення прав людини, неповага до держави Україна. 7 червня засідання Вченої ради університету, на якому буде два питання: затвердження процедури та позбавлення статусу почесного доктора Олександра Лукашенка», — пояснив він.

За словами Бугрова, більшість членів Вченої ради виступають за позбавлення Лукашенка звання почесного доктора, а тому 7 червня відповідне рішення буде ухвалене.