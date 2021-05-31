Прем’єр Шмигаль обіцяє збільшити зарплати вчителів на 30%
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Премʼєр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що рівень заробітної плати вчителів протягом цього року зросте на 30%.
Про це глава уряду сказав на форумі «Україна 30. Освіта і наука», цитує Укрінформ.
«Цього року ми збільшимо заробітні плати вчителів на 30%, але, звичайно, наша мета — це не менше за середню заробітну плату по країні. Має бути мінімальний базис для вчителів, для освітян», — сказав Шмигаль.
Премʼєр також наголосив на необхідності «достатньої кількості шкіл і дитсадків», тобто необхідно створити сучасну розвинену інфраструктуру. За його словами, ініціатива президента «Велике будівництво» дозволить це зробити.
- Нагадаємо, у січні Кабінет міністрів підвищив зарплати працівників бюджетної сфери. Оклади зросли через підвищення мінімальної зарплати в Україні, яка з січня зросла до 6 тисяч гривень — а це на 20% вище за тогорічний показник. Тоді в Міністерстві освіти на прикладі пояснили, наскільки зріс оклад вчителя.