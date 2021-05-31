У Києві цього тижня почнеться вакцинація освітян. Щеплення робитимуть препаратом Pfizer

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У Києві цього тижня розпочнеться вакцинація проти коронавірусу працівників освітніх закладів. Для цього буде підготовлено 10 вакцинальних центрів — по одному в кожному районі столиці.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, його цитує пресслужба адміністрації.

«У кожному районі визначать навчальний заклад, на базі якого створять центр вакцинації. Найбільш пристосовані для цього шкільні спортивні зали. Там можна оптимально відпрацювати логістику вакцинальної сесії», — розповів Поворозник.

Він уточнив, що попередньо КМДА провела опитування серед освітян щодо згоди на вакцинацію. «Наразі маємо визначену потребу у вакцинах по районах. Усіх освітян, хто виявив бажання щепитися, попередять про місце та час проведення вакцинації», — додав Поворозник.

У КМДА нагадали, що щеплення освітян робитимуть вакцинами Pfizer, які поступлять відповідно до розподілу Міністерства охорони здоров’я.