Літак Ryanair приземлився в аеропорту Берліну через повідомлення про бомбу

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Літак авіакомпанії Ryanair, який виконував рейс з Дубліна до Кракова, екстрено приземлився в аеропорту Берліну через повідомлення про можливу бомбу на борту.

Про це повідомляють Deutsche Welle та dpa з посиланням на німецьку поліцію.

Інцидент стався напередодні, 30 травня, близько 20:00 за місцевим часом. На борту Boeing 737 перебувало 160 пасажирів.

Літак в аеропорту відправили на стоянку подалі від терміналу, де поліція проводила перевірку. Пасажирів висадили, а їхній багаж перевіряли правоохоронці зі службовими собаками.

Першим про інцидент повідомив німецький таблоїд Bild, зазначивши, що причиною посадки було повідомлення про мінування літака. Але поліція не коментувала причин посадки. Речник аеропорту тільки зазначив, що причиною посадки стала аварійна ситуація в повітрі, після чого літаку негайно дали дозвіл сісти в Берліні.

У підсумку інформація про можливий вибуховий пристрій на борту не підтвердилася. Через кілька годин після перевірок, близько 4 години ранку за місцевим часом, пасажирів посадили в інший літак і відправили до Кракова.

У німецькій поліції зазначають, що інформацію одразу не оприлюднили «з оперативних міркувань».

ЗМІ зазначають, що це не перша вимушена посадка рейсів Ryanair — торік в Лондоні приземлився рейс з Кракова в Дублін після інформації про можливий вибуховий пристрій на борту.