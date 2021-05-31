Байден: На зустрічі дам зрозуміти Путіну, що ми не дозволимо порушувати права людини

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Президент США Джо Байден заявив, що на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним обговорить порушення прав людини. Його цитати наводить CNN.

Американський лідер наголосив, що Вашингтон зобовʼязаний висловлюватися, коли бачить порушення прав людини.

«Я зустрінуся з президентом Путіним через кілька тижнів у Женеві, щоб дати зрозуміти, чого ми не будемо — ми не будемо стояти осторонь і дозволяти йому зловживати цими правами», — підкреслив Байден.

Раніше у Кремлі та Білому домі офіційно підтвердили зустріч Путіна та Байдена — вона відбудеться 16 червня у Швейцарії. Байден раніше заявляв, що планує обговорити питання України, зокрема щодо скупчення російських військ біля кордону та в окупованому Криму.