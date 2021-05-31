Байден: На зустрічі дам зрозуміти Путіну, що ми не дозволимо порушувати права людини
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Gage Skidmore / Flickr
Президент США Джо Байден заявив, що на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним обговорить порушення прав людини. Його цитати наводить CNN.
Американський лідер наголосив, що Вашингтон зобовʼязаний висловлюватися, коли бачить порушення прав людини.
«Я зустрінуся з президентом Путіним через кілька тижнів у Женеві, щоб дати зрозуміти, чого ми не будемо — ми не будемо стояти осторонь і дозволяти йому зловживати цими правами», — підкреслив Байден.
Раніше у Кремлі та Білому домі офіційно підтвердили зустріч Путіна та Байдена — вона відбудеться 16 червня у Швейцарії. Байден раніше заявляв, що планує обговорити питання України, зокрема щодо скупчення російських військ біля кордону та в окупованому Криму.
- У Міністерстві закордонних справ України 28 травня заявили, що президент України Володимир Зеленський поспілкується з лідером США Джо Байденом перед його переговорами з російським президентом Володимиром Путіним.