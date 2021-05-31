Населення найбільшого міста Вʼєтнаму перевірять на коронавірус. Там живе близько 9 мільйонів осіб
- Автор:
- Олег Панфілович
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Влада найбільшого міста Вʼєтнаму — Хошиміну — вирішила тестувати на коронавірус все населення 9-мільйонного міста.
Про це пише BBC.
У країні зареєстровано трохи більше ніж 7 тисяч випадків зараження і 47 смертей. Зазначається, що при швидкості тестування у 100 тисяч на день на перевірку всього населення знадобиться понад чотири місяці.
Крім тестування, офіційні особи також оголосили про нові обмеження в місті, які триватимуть 15 днів, починаючи з 31 травня. Зокрема, будуть закриті магазини і ресторани, а також храми.
- 28 травня міністр охорони здоровʼя Вʼєтнаму Нгуєн Тхань Лонг заявив, що в країні зафіксовано гібридний варіант COVID-19 — з характеристиками «британського» і «індійського» штамів. Його діагностували 28 травня відразу у кількох людей. Зазначається, що гібридний штам набагато заразніший і легко передається через повітря.