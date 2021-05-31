Розслідування ЗМІ: США за допомогою розвідки Данії прослуховували Меркель та низку політиків Європи
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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NATO / Flickr
Агентство національної безпеки (АНБ) — підрозділ Міністерства оборони в складі національної розвідки США — використовувало співпрацю зі Службою військової розвідки Данії для стеження через данські підводні інтернет-кабелі за провідними політиками в Німеччині, Швеції, Норвегії та Франції. У цьому списку, зокрема, канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Про це йдеться у спільному розслідуванні данської телерадіокомпанії DR зі шведською телемовною організацією SVT, норвезьким мовником NRK, німецькими Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR і французькою Le Monde.
Журналісти впродовж кількох місяців зустрічалися з девʼятьма різними джерелами, які мали доступ до секретної інформації розвідки Данії і незалежно один від одного підтвердили оприлюднені дані.
Служба військової розвідки Данії провела своє внутрішнє розслідування під кодовою назвою «Операція Дунхаммер». Висновки робочої групи охоплюють період з 2012 по 2014 роки і були передані керівництву данської розвідки у 2015 році.
Журналісти дізналися, що розслідування у розвідці проводили таємно від АНБ за участю чотирьох хакерів і аналітиків.
За даними видань, АНБ стежило за Меркель, а також за тоді главою Міністерства закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (нині президент країни) і лідером опозиції Німеччини Пеером Штайнбрюком.
Крім того, АНБ прослуховувало політиків з Франції, Швеції та Норвегії, але їхні імена джерела не розкрили. Також журналісти не змогли встановити точну кількість чиновників, яких прослуховували. Співрозмовник видання лише уточнив, що це політики з таких сфер, «у яких спецслужби зазвичай зацікавлені».
Журналісти зазначають, що висновок зі звіту «Дунхаммер» полягає в тому, що АНБ цілеспрямовано збирало дані щодо низки європейських чиновників у рамках дансько-американської співпраці.
У розслідуванні видань стверджують, що АНБ перехоплювало все, що йшло через підводні інтернет-кабелі до Данії і назад на номери телефонів чиновників, — від текстових повідомлень до телефонних дзвінків. Одне з джерел журналістів визначило інцидент як «найбільший розвідувальний скандал в історії Данії».
- Нагадаємо, у 2015 році під час кібератаки хакери вкрали 16 Гб даних німецького Бундестагу, зокрема йдеться про електронні листи Ангели Меркель за 2012—2015 роки. Експерти вважають, що до викрадення листування у 2015 році причетні російські хакери. У жовтні 2020 року Євросоюз і США запровадили санкції проти двох росіян і 85-го Головного центру спецслужб Генштабу Збройних сил Росії за масштабну кібератаку на Бундестаг.