У Франції провели ковідний експеримент — концерт для глядачів у масках, але без соціальної дистанції

Новини

Twitter / nicola sirkis

У французькій столиці Парижі влаштували експериментальний концерт для п’яти тисяч глядачів. Вони були в масках, але не дотримувалися соціальної дистанції.

Про це пише The Associated Press.

Захід влаштували для того, аби протестувати подібні концерти після пандемії коронавірусу та відновити їх.

Концерт зіграли французька рок-група Indochine та діджей Етьєн де Кресі. Усі глядачі були в масках і могли вільно танцювати, не дотримуючись соціальної дистанції.

Захід був безкоштовним, але глядачі мали здати три тести на коронавірус: два до концерту та один після нього. Також було і вікове обмеження — допускали лише людей від 18 до 45 років без інших захворювань.