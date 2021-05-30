На Київ насувається гроза. Рятувальники попередили про негоду

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У Києві найближчим часом розпочнеться гроза, яка вируватиме до кінця дня.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

«У Києві в найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 травня гроза (І рівень небезпечності, жовтий)», — йдеться в повідомленні.

У Київській міській державній адміністрації нагадали, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, а також не братися за металеві вхідні двері.

Також столична влада запевнила, що під час інтенсивних дощів на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка.

«Для ліквідації наслідків негоди КК «Київавтодор» має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів, зокрема мотопомпи, гідромонітори, насосні станції», — додали в КМДА.