Росія не відкриватиме дільниці для голосування під час виборів до Держдуми на окупованому Донбасі

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Artyom Geodakyan\TASS via Getty Images

Росія не буде відкривати виборчі дільниці на окупованому Донбасі під час цьогорічних виборів до Державної думи.

Цю інформацію фактично підтвердив ватажок бойовиків «ДНР» Денис Пушилін, пишуть «Новини Донбасу».

Раніше активно ходили чутки про те, що Росія може відкрити дільниці для голосування на окупованому Донбасі для того, аби дати можливість проголосувати власникам російських паспортів. За словами Пушиліна, таких в «Л/ДНР» вже пів мільйона.

«Питання, як буде відбуватися процес голосування для наших жителів, які отримали російське громадянство, перебуває на стадії розгляду. Є два можливих варіанти його реалізації: виїзд на територію Російської Федерації або електронне голосування», — заявив він.

Отже Пушилін підтвердив, що варіант із відкриттям дільниць на окупованому Донбасі не розглядається.