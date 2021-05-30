Ще один штат США визнав Голодомор в Україні геноцидом

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Nik Shuliahin / Unsplash

Палата представників штату Техас (США) визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Про це пише Укрінформ.

Відповідну резолюцію оприлюднили на сайті парламенту.

«Палата представників 87-го скликання законодавчого органу штату Техас цим визнає листопад 2021 року місяцем пам’яті жертв геноциду в Україні та закликає жителів штату згадати про Голодомор та вшанувати пам’ять загиблих», — йдеться у резолюції.

Рішення підтримали 142 представники, проти не виступив ніхто.

Техас став уже 23-м штатом, який офіційно визнав Голодомор геноцидом українського народу.