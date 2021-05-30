«Челсі» виграв Лігу чемпіонів УЄФА

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Twitter / Chelsea FC

Футбольний клуб «Челсі» став переможцем розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2020/2021 років.

У фінальній грі, яка відбувалася на стадіоні «Драгау» в Порто (Португалія), лондонська команда обіграла іншу англійську команду — «Манчестер Сіті» — із рахунком 1:0. Єдиний гол забив Хаверц на 42-й хвилині.

Таким чином, «Челсі» виграв другу Лігу чемпіонів у своїй історії. Зазначимо, що у складі «Манчестер Сіті» увесь матч провів українець Олександр Зінченко.