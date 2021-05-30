«Челсі» виграв Лігу чемпіонів УЄФА
- Автор:
- Олег Панфілович
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Twitter / Chelsea FC
Футбольний клуб «Челсі» став переможцем розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2020/2021 років.
У фінальній грі, яка відбувалася на стадіоні «Драгау» в Порто (Португалія), лондонська команда обіграла іншу англійську команду — «Манчестер Сіті» — із рахунком 1:0. Єдиний гол забив Хаверц на 42-й хвилині.
Таким чином, «Челсі» виграв другу Лігу чемпіонів у своїй історії. Зазначимо, що у складі «Манчестер Сіті» увесь матч провів українець Олександр Зінченко.
- Іспанський футбольний клуб «Вільярреал» став переможцем Ліги Європи сезону 2020/2021. У фіналі він здолав англійський «Манчестер Юнайтед» у серії пенальті.
- У середині травня УЄФА вирішила, що фінал Ліги чемпіонів між англійськими клубами «Челсі» та «Манчестер Сіті» відбудеться в Португалії, а не в Туреччині.