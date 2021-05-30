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«Челси» выиграл Лигу чемпионов УЕФА

Автор:
Олег Панфилович
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Футбольный клуб «Челси» стал победителем розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021 годов.

В финальной игре, которая состоялась на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия), лондонская команда обыграла другой английский клуб — «Манчестер Сити» — со счетом 1:0. Единственный гол забил Кай Хаверц на 42-й минуте.

Таким образом, «Челси» выиграл вторую Лигу чемпионов в своей истории. Отметим, что в составе «Манчестер Сити» весь матч провел украинец Александр Зинченко.

  • Испанский футбольный клуб «Вильярреал» стал победителем Лиги Европы сезона 2020/2021. В финале он одолел английский «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.
  • В середине мая в УЕФА решили, что финал Лиги чемпионов между английскими клубами «Челси» и «Манчестер Сити» состоится в Португалии, а не в Турции.