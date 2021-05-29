Дослідження: Вакцина Pfizer менш ефективна проти «індійського» штаму коронавірусу, але діє

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Дослідження приватного некомерційного Інституту Пастера в Парижі показали, що вакцина Pfizer виявилася менш ефективною проти індійського варіанта коронавірусу, ніж проти звичайного.

Про це пише Deutsche Welle.

«Лабораторні випробування показали, що попри незначне зниження ефективності, вакцина Pfizer, імовірно, захищає від індійського варіанта», — зазначив директор інституту і співавтор дослідження Олівʼє Шварц.

У дослідженні взяли участь 28 медичних працівників з Орлеанe. З них 16 осіб отримали дві дози вакцини Pfizer, а 12 — одну дозу AstraZeneca. У першій групі втричі знизилася кількість антитіл проти індійського варіанта, як порівняти зі звичайним варіантом, але їх залишилося достатньо для захисту від вірусу. У групі вакцинованих препаратом AstraZeneca рівень антитіл, що нейтралізують індійський штам коронавірусу, був особливо низьким.

За словами Шварца, дослідження показує, що індійський варіант коронавірусу набув часткову стійкість до антитіл. За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, цей штам зафіксований у 53 країнах і територіях.