У ДР Конго за день стався 61 землетрус. Там прокинувся один з найбільших вулканів світу
- Автор:
- Олег Панфілович
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Twitter / Mohammed Hersi
У Демократичній Республіці Конго за добу зафіксували щонайменше 61 землетрусу біля одного з найбільш активних вулканів у світі — Ньїрагонго.
Про це пише CNN.
Такі дані оприлюднила вулканічна обсерваторія, розташована в місті Гома за 15 кілометрах від вулкана. Вчені повідомили, що кратер вулкана «продовжує руйнуватися, що сприяє землетрусам і викидам попелу, які видно з Гоми». Зазначається, що підземні поштовхи відчувалися навіть в столиці сусідньої Руанди — Кігалі, більш ніж за 100 км від вулкана в національному парку Вірунга.
Близько 400 тисяч осіб з мільйона жителів покинули Гому, оскільки влада попередила про можливість другого виверження. В результаті першого минулої суботу загинули щонайменше 31 особа.
Також влада попереджає населення про те, що лава і землетруси можуть викликати виверження в розташованому поруч з вулканом озері Ківу. Це може призвести до викидів токсичних газів.
- На сході ДР Конго ввечері в суботу, 22 травня, почалося виверження одного з найактивніших вулканів в світі — Ньїрагонго.
- Останнє виверження Ньїрагонго відбулося у 2002 році, тоді загинули 250 осіб, без притулку лишилися 120 тисяч жителів.
- У березні виверження вулкана відбулося в Ісландії — недалеко від столиці Рейкʼявіка прокинувся Фаградалсфьяль.