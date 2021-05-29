У ДР Конго за день стався 61 землетрус. Там прокинувся один з найбільших вулканів світу

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Twitter / Mohammed Hersi

У Демократичній Республіці Конго за добу зафіксували щонайменше 61 землетрусу біля одного з найбільш активних вулканів у світі — Ньїрагонго.

Про це пише CNN.

Такі дані оприлюднила вулканічна обсерваторія, розташована в місті Гома за 15 кілометрах від вулкана. Вчені повідомили, що кратер вулкана «продовжує руйнуватися, що сприяє землетрусам і викидам попелу, які видно з Гоми». Зазначається, що підземні поштовхи відчувалися навіть в столиці сусідньої Руанди — Кігалі, більш ніж за 100 км від вулкана в національному парку Вірунга.

Близько 400 тисяч осіб з мільйона жителів покинули Гому, оскільки влада попередила про можливість другого виверження. В результаті першого минулої суботу загинули щонайменше 31 особа.

Також влада попереджає населення про те, що лава і землетруси можуть викликати виверження в розташованому поруч з вулканом озері Ківу. Це може призвести до викидів токсичних газів.