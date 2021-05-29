У Північній Кореї заявили про сотні дітей, які «зголосилися» на роботи у вугільних шахтах і на фермах

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Державні ЗМІ Північної Кореї заявили, що сотні підлітків добровільно погодилися на безкоштовну працю в шахтах і на фермах.

Про це повідомляє BBC.

Центральне інформаційне агентство Кореї (KCNA) повідомило, що сотні дітей, «проявивши мудрість і мужність у розквіті своєї юності», зголосилися на фізичну працю на благо держави.

У повідомленні KCNA мовиться, що 700 сиріт зголосилися працювати на фабриках, фермах і в лісах. Також повідомляється про те, що діти також вирушили на роботи до вуглевидобувного комплексу району Чонне.

Видання зазначає, що у звіті Держдепартаменту США за 2020 рік про дотримання прав людини Північна Корея звинувачується у «використанні найгірших форм дитячої праці».

Згідно зі звітом, чиновники відправляють школярів на роботи «для допомоги у виконанні спеціальних проєктів, таких як прибирання снігу на основних дорогах або виконання виробничих завдань».

У ньому також йдеться, що діти у віці 16-17 років «записувалися до молодіжних будівельних загонів військового зразка на 10-річний період» і страждали «від фізичних і психологічних травм, недоїдання, виснаження і відсталості у розвитку в результаті примусової праці».