В Северной Корее заявили о сотнях детей, которые «вызвались» на работы в угольных шахтах и на фермах

Государственные СМИ Северной Кореи заявили, что сотни подростков добровольно согласились на бесплатный труд в шахтах и фермах.

Об этом сообщает BBC.

Центральное информационное агентство Кореи (KCNA) сообщило, что сотни детей, «проявив мудрость и мужество в расцвете своей юности», вызвались для физического труда на благо государства.

В сообщении KCNA говорится, что 700 сирот вызвались работать на фабриках, фермах и в лесах. Также сообщается о том, что дети-сироты отправились на работы в угледобывающий комплекс района Чонне.

Издание отмечает, что в отчете госдепартамента США за 2020 год о соблюдении прав человека Северная Корея обвиняется в «использовании наихудших форм детского труда».

Согласно отчету, чиновники отправляют школьников на работу «для оказания помощи в выполнении специальных проектов, таких как уборка снега на основных дорогах, или выполнение производственных задач».

В нем также говорилось, что дети в возрасте 16-17 лет «записывались в молодежные строительные отряды военного образца на 10-летний период» и страдали «от физических и психологических травм, недоедания, истощения и отсталости в развитии в результате принудительного труда».