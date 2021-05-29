На Волині виявили кримінального авторитета із санкційного списку РНБО

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Facebook / Міграційна служба Волинської області

У Волинській області поліція виявила кримінального авторитета, який перебуває у санкційному списку Ради національної безпеки та оборони.

Про це повідомляє обласне управління Міграційної служби.

Чоловік координував злочинну діяльність на території Волинської області, організовував розподіл коштів та наповнення «злодійської каси», підтримував тісний звʼязок з вихідцями з Грузії, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

За період перебування на території України громадянин Грузії уклав шлюб з українкою та отримав посвідку на постійне проживання.

«Авторитету» скасували документ на право перебувати на території України та примусово повернули на батьківщину, з подальшою забороною в’їзду.