Військовий переворот у Малі: тимчасовим президентом став полковник Ґоїта

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Конституційний суд Малі призначив полковника Ассімі Ґоїту тимчасовим президентом країни.

Про це повідомляє Reuters.

Ґоїта виконуватиме обовʼязки «тимчасового президента для керівництва перехідним процесом у країні до моменту його завершення». Перехідний період триватиме до нових президентських і парламентських виборів, призначених на лютий 2022 року.

Ґоїта вже намагався оголосити себе тимчасовим президентом 26 травня. У серпні 2020 року він очолив перший переворот, унаслідок якого з посади голови держави пішов Ібрагім Бубакар Кейта.