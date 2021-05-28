МЗС передав РНБО список білорусів для запровадження санкцій за підтримку режиму Лукашенка

Новини

Гонтар Володимир / УНИАН

Міністерство закордонних справ підготувало пакет санкцій проти окремих громадян Білорусі, які підтримують режим Олександра Лукашенка. Обмеження хочуть запровадити через примусову посадку літака Ryanair і затримання колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі телеканалу «Україна 24».

Міністерство передало відповідний пакет документів на розгляд Ради національної безпеки і оборони. «Сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто, і наслідком відповідних рішень стане указ президента», - сказав посадовець.

Санкції планується запровадити стосовно білорусів, які брали участь у фальсифікаціях виборів і репресіях проти своїх співвітчизників.