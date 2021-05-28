ЄС дозволив використовувати вакцину Pfizer від коронавірусу для підлітків

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Leon Neal / Staff

Європейський союз схвалив використання вакцини Pfizer/BioNTech від коронавірусу для дітей у віці 12-15 років.

Про це пише BBC.

Застосування вакцини було схвалено агентством ЄС з лікарських засобів (EMA). Марко Кавалері, керівник департаменту вакцин EMA, заявив, що цій віковій групі потрібно дві дози з інтервалом не менше трьох тижнів. Напередодні німецька влада заявила, що вакцинація дітей старше 12 років розпочнеться 7 червня.

Зазначається, що EMA ухвалило таке рішення на тлі заяви директора регіонального відділу Всесвітньої організації охорони здоровʼя у Європі Ханса Клюге, який попередив, що пандемія не закінчиться, поки не буде вакциновано щонайменше 70% населення.