У Росії заявили про чергове затримання прихильників «українських радикалів». Їх підозрюють у підготовці насильницьких акцій

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Сайт Федеральной службы войск национальной гвардии Российской федерации

У Росії заявили про затримання в Саратові 14 прихильників української молодіжної радикальної групи «М.К.У.» («Маніяки. Культ убивць»), ідеологією якої є «масові вбивства».

Про це повідомили в Центрі громадських звʼязків ФСБ.

Як зазначається, проти затриманих порушено кримінальну справу за чч. 1 і 2 статті 282.1 (Створення екстремістської спільноти і участь в екстремістській спільноті) Кримінального кодексу Росії.

За даними ФСБ, вдома у затриманих вилучили значну кількість пропагандистських матеріалів екстремістського характеру, холодну зброя, засоби звʼязку, зокрема там нібито виявили інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв та вогнепальної зброї, а також листування з ідеологом групи з України про підготовку насильницьких акцій.

Російські силовики запевнили, що члени групи вже дають свідчення.

Пізніше в Слідчому комітеті РФ у Саратовській області уточнили, що кримінальні справи порушені проти 8 жителів Саратова у віці від 16 до 21 року. Чотирьох із них підозрюють у створенні екстремістської спільноти, інших — в участі в екстремістській спільноті.

За даними слідства, спільнота на території Саратова була створена в 2020 році, «прихильниками проукраїнського руху «М.К.У.»» вважають себе два «організатори».

«Метою своєї діяльності вони ставили підготовку і вчинення щодо невизначеного кола осіб протиправних дій (застосування насильства в громадських місцях) із мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної та релігійної ненависті і ворожнечі, ставлення до окремої соціальної групи», — розповіли слідчі.

Крім того, повідомляється, що підозрювані шукали однодумців, зокрема через інтернет, які бажають брати участь разом із ними у злочинах.

Трьом «організаторам» спільноти обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, одному — домашній арешт.