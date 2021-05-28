МОЗ: У центрах вакцинації в Києві, Львові та Одесі вакцинуватимуть тих, хто записався через «Дію». Їх запрошуватимуть телефоном
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Matt Allworth / Flickr
У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що на щеплення у великих центрах вакцинації у Києві, Львові та Одесі запрошуватимуть телефоном.
Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.
У відомстві нагадали, що в трьох містах вже з 29 травня відкриваються пілотні центри вакцинації. Там щеплення робитимуть тим, хто записався через додаток або портал «Дія».
«Щеплення відбуватиметься тільки для тих людей, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком. Пріоритет надаватиметься людям похилого віку!» — наголосили у МОЗ.
Також там зазначили, що обирати вакцину не можна. Наразі у центрах будуть проводитися щеплення китайською вакциною Coronavac.
- Новопризначений міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що за літо планує добитися вакцинації 5 мільйонів українців двома дозами (повністю вакцинувати від коронавірусу), або ж зробити 10 мільйонів щеплень.
- З 29 травня в Україні відкриваються три великі центри вакцинації —у Києві (на базі Міжнародного виставкового центру), Львові (на базі стадіону «Арена Львів») та Одесі (на базі Національного університету «Одеська юридична академія»).