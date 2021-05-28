У Росії оголосили вироки поліцейським, які підкинули наркотики журналісту Івану Голунову. Вони отримали від 5 до 12 років в’язниці

Новини

Євген Фельдман

Суд у Москві оголосив вироки поліцейським, які підкинули наркотики журналісту видання «Медуза» Івану Голунову.

Про це пише саме видання, кореспонденти якого були в залі суду.

Колишньому начальнику одного з відділень відділу по боротьбі з наркотиками УВС по Західному адміністративному округу Ігорю Ляховцю дали 12 років позбавлення волі. Його вважають організатором затримання журналіста.

Троє підлеглих Ляховця — Максим Уметбаєв, Роман Феофанов та Акбар Сергалієв — отримали по 8 років позбавлення волі. Вони всі не визнають свою провину.

Єдиний поліцейський, який визнав провину, — Денис Коновалов. Він детально розповів на суді, як підкидалися наркотики журналісту та фальсифікувалися докази. За це Коновалов отримав 5 років колонії.

Також кожен із поліцейських має виплатити мільйон рублів (13,5 тисяч доларів) Голунову. Однак досі невідомо, хто був замовником затримання журналіста.