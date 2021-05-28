У Росії оголосили вироки поліцейським, які підкинули наркотики журналісту Івану Голунову. Вони отримали від 5 до 12 років в’язниці
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Євген Фельдман
Суд у Москві оголосив вироки поліцейським, які підкинули наркотики журналісту видання «Медуза» Івану Голунову.
Про це пише саме видання, кореспонденти якого були в залі суду.
Колишньому начальнику одного з відділень відділу по боротьбі з наркотиками УВС по Західному адміністративному округу Ігорю Ляховцю дали 12 років позбавлення волі. Його вважають організатором затримання журналіста.
Троє підлеглих Ляховця — Максим Уметбаєв, Роман Феофанов та Акбар Сергалієв — отримали по 8 років позбавлення волі. Вони всі не визнають свою провину.
Єдиний поліцейський, який визнав провину, — Денис Коновалов. Він детально розповів на суді, як підкидалися наркотики журналісту та фальсифікувалися докази. За це Коновалов отримав 5 років колонії.
Також кожен із поліцейських має виплатити мільйон рублів (13,5 тисяч доларів) Голунову. Однак досі невідомо, хто був замовником затримання журналіста.
- У червні 2019 року в Москві затримали Івана Голунова — журналіста відділу розслідувань російського видання «Медуза». Під час обшуку особистих речей і згодом у його квартирі нібито знайшли наркотики — кокаїн і мефедрон. Голунов заявив, що наркотики йому підкинули. 8 червня Нікулінський районний суд Москви обрав Голунову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 7 серпня.
- 11 червня правоохоронні органи Росії вирішили припинити кримінальне переслідування російського журналіста-розслідувача Івана Голунова. Після затримання журналіста почалися масові одиночні пікети та громадське обурення через явно сфальсифіковані докази. Тому в МВС Росії повідомили, що за результатами низки експертиз вини Голунова доведено не було.
- За результатами інциденту було порушено справу проти поліцейських, які підкинули наркотики журналісту. Їх підозрювали у перевищенні службових повноважень, фальсифікації доказів та незаконному обігу наркотиків. Одразу після відкриття справи всіх підозрюваних звільнили з поліції.