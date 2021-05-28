Суд Мінська залишив під вартою дівчину Протасевича, росіянку Сапегу

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Суд Партизанського району Мінська відхилив апеляцію громадянки Росії Софії Сапеги на рішення про її затримання. Скаргу розглядали в закритому режимі.

Про це повідомляють Meduza та Інтерфакс з посиланням на її адвоката Олександра Філановича.

Адвокат оскаржив затримання на підставі того, що його не ознайомили з матеріалами справи і матеріалами самого затримання. Він досі не ознайомлений з відповідними документами.

Зараз йде вже шостий день з моменту затримання Сапеги, але офіційно звинувачення їй не предʼявлені. Філановича до неї не допускають. Російського консула до Сапеги допустили тільки на третій день після затримання.