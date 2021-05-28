Євросоюз і США не визнали вибори в Сирії і продовжили санкції. Путін привітав Асада з переобранням
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Сирії, за підсумками яких Башар Асад четвертий раз став лідером держави, яка з 2011 року перебуває у стані війни.
Про це пише Reuters.
Рішення було прийнято на нараді 27 голів МЗС країн ЄС в Лісабоні. До нього приєдналися Велика Британія і США.
«Ми засуджуємо рішення режиму Асада провести вибори за рамками, встановленими резолюцією 2254 Ради Безпеки ООН, і приєднуємося до голосів сирійців і сирійської опозиції, які назвали це голосування незаконним», — сказано у спільній заяві.
Крім цього ЄС укотре, до 1 червня 2022 року, продовжив дію санкцій проти режиму Асада, які передбачають ембарго на торгівлю нафтою, обмеження інвестиційної активності і заморозку рахунків сирійських функціонерів. Також в ЄС доповнили санкційний список. Тепер в нього входять 283 фізичні особи та 70 організацій з Сирії.
Як передає AFP, Асада з перемогою привітав президент Росії Володимир Путін.
- Башар Асад перебуває на посаді президента з 2000 року. У Сирії термін повноважень президента становить сім років. Зараз режим Асада за допомогою Ірану і Росії контролює понад 60% території країни. Повстанці контролюють райони на північному заході, а курди на північному сході.
- Про перемогу Асада на виборах було оголошено в ніч на 28 травня. Він нібито набрав 95,1% голосів. Вибори проходили в підконтрольних режиму Асада районах. Опозиція і Захід одразу назвали їх нелегітимними.