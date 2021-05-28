«Укрзалізниця» запускає до моря нові потяги з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська

Новини

Konrad Lembcke / Flickr

«Укрзалізниця» з 3 червня запускає додаткові потяги у напрямку Азовського моря з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська. Про це повідомляє пресслужба компанії.

З 3 червня курсуватиме потяг № 204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро — Генічеськ. Він відправлятиметься з Кривого Рогу по непарних числах о 18:50, курсуватиме через Нікополь, Запоріжжя, Мелітополь та Новоолексіївку, прибуватиме до моря о 03:40.

У зворотному напрямку з 6 червня курсуватиме потяг № 189/203. Він вирушає з Генічеська о 22:57 та прибуває до Кривого Рогу о 07:43.

Також «Укрзалізниця» запускає потяг № 231/232 сполученням Івано-Франківськ — Генічеськ. Він курсуватиме з 5 червня по непарних числах, відправлятиметься з Івано-Франківська о 14:42 та прибуватиме до Генічеська о 17:50 наступного дня.

У зворотному напрямку потяг № 232/231 курсуватиме по парних числах. Він вирушатиме з Генічеська об 11:20, прибуватиме до Івано-Франківська о 13:08 наступного дня, курсуючи через Новоолексіївку, Мелітополь, Запоріжжя, Дніпро, Козятин, Шепетівку та Львів.