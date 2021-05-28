В Україну вперше ввезли вакцину від коронавірусу для приватної компанії: 500 доз Johnson & Johnson
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Japanexperterna.se / Flickr
В Україну ввезли 500 доз вакцини від коронавірусу американської компанії Johnson & Johnson, яка поки що не сертифікована МОЗ.
Про це повідомляється на офіційному сайті про вакцинацію в Україні.
«Вакцина виробництва Johnson & Johnson ще не зареєстрована в Україні. 500 доз цієї вакцини були завезені на територію нашої держави згідно з затвердженим порядком ввезення незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів виключно для вакцинації працівників приватної компанії, яка оплатила її вартість, організувала доставку та забезпечила дотримання температурного режиму», — зазначили у МОЗ.
Там розповіли, що співробітники цієї компанії працюють на Алясці (США) у галузі рибальства, а без вакцин їх не пускали до країни. Вакцина від Johnson & Johnson у США сертифікована. Усю відповідальність за вакцинацію взяла на себе приватна компанія, а МОЗ дозволив їй ввезти в Україну цю вакцину.
- Українців, які їдуть працювати до Польщі, будуть вакцинувати від коронавірусу на польсько-українському кордоні. На прикордонних переходах у Підкарпатському воєводстві охочим потрапити до Польщі пропонуватимуть однодозову вакцину Johnson & Johnson.
- Вакцина Johnson & Johnson є першою вакциною від коронавірусу, яка потребує введення лише однієї дози. Також її легко транспортувати — вона може зберігатися у звичайних холодильниках до трьох місяців. Дані великих клінічних випробувань показують, що вакцина ефективна також і для літніх людей.