Башар Асад вчетверте здобув перемогу на виборах президента у Сирії
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Wikimedia Commons
Чинний президент Сирії Башар Асад здобув перемогу на президентських виборах, набравши 95,1% голосів виборців.
Про це повідомляється в Telegram-каналі президента Сирійської Арабської Республіки.
«Сирійці сказали своє слово. Башар Асад перемагає на президентських виборах Сирійської Арабської Республіки, набравши 13 мільйонів 540 тисяч 860 голосів, або 95,1 відсотка голосів всередині і за межами Сирії», — йдеться у повідомленні.
На посаду лідера держави претендували, окрім Асада, ексміністр у справах Народної ради (парламенту) Абдаллах Салюм Абдаллах і представник опозиції Махмуд Мараі.
- У Сирії з 2011 року триває громадянська війна. Вона розпочалася як локальне громадянське протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у війну втягнулися не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та світові держави.
- Основні учасники конфлікту — регулярні військові формування, які виступають на стороні президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання.
- Башар Асад перебуває на посаді президента з 2000 року. У Сирії термін повноважень президента становить сім років. Зараз режим Асада за допомогою Ірану і Росії контролює понад 60% території країни. Повстанці контролюють райони на північному заході, а курди на північному сході.
- Держсекретар США, міністри закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Туреччини виступили зі спільною заявою, в якій наголосили, що не вважають вибори легітимними. У МЗС Росії заявили, що вибори не суперечать «міжнародним зусиллям з врегулювання ситуації в Сирії та не порушують резолюцій Радбезу ООН».