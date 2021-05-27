Нацрада винесла низку попереджень телеканалам і радіостанціям. NewsOne, 112 і «НАШ» оштрафовані

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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення винесла низку попереджень телеканалам і радіостанціям за порушення, призначила перевірки і оштрафувала деякі з них.

Про це повідомляє пресслужба Нацради.

Попередження отримали: Радіо «Країна ФМ» за порушення трауру 23 січня у звʼязку з трагедією в будинку для літніх людей в Харкові, парламентський телеканал «РАДА» за відсутність інформації (протягом трьох годин) про жалобу в День памʼяті жертв Голокосту, радіостанція «Славія» за трансляцію пісні Олега Газманова «Офіцери», кабельні телеканали EnTV і EUMUSIC за невиконання вимог в дні жалоби (регулятор через суд хоче анулювати ліцензію EnTV), редакція радіомовлення Вашківецької міськради за трансляцію пісень ансамблю «Блакитні берети», який входить до складу повітряно-десантних військ Росії.

«Новому каналу» призначили перевірку за приховану рекламу алкоголю в ефірі передачі «Варто знати».

Оштрафували підсанкційні телеканали NewsOne і «112 Україна», а також телеканал «НАШ».

NewsOne оштрафований на 114 тисяч гривень за мову ворожнечі щодо україномовного населення країни. Висловлювання прозвучали від гостя програми «Епіцентр української політики», однак ні ведуча, ні канал не вжили заходів для припинення правопорушення.

Телеканал «112 Україна» отримав штраф у понад 100 тисяч гривень за висловлювання комуніста Петра Симоненка. В кінці січня в ефірі програми «Голос народу» він розповідав про «українських націоналістів і неофашистів», які «почали» війну на Донбасі.

Телеканал «НАШ» отримав два штрафи і позапланову перевірку. Канал повинен заплатити 228 135 гривень за дискримінацію ЗСУ Оленою Бондаренко (назвала армію злочинцями) і слова експремʼєра Миколи Азарова, який виправдовував агресію Росії в ефірі і покладав провину за війну на Збройні сили України.

Перевірка каналу «НАШ» призначена після звернення СБУ через виступи Симоненка 4 травня, в яких він говорив про «громадянську війну» і «державну фашизацію» України.