Болгарія оновила правила в’їзду для українців

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Boby Dimitrov / Flickr

Уряд Болгарії оновив правила в’їзду для українців. Туристи з України зможуть в’їхати в цю європейську країну з 1 червня до 31 липня.

Про це пише у своєму Facebook консульській відділ посольства України у Болгарії.

Для в’їзду потрібно буде надати один із трьох документів: сертифікат про вакцинацію, негативний тест на коронавірус або довідка про те, що ви останнім часом хворіли на коронавірус.

Сертифікат про вакцинацію має підтверджувати завершення програми. Тобто турист повинен отримати дві дози вакцини, і після дати введення останньої дози має пройти 14 днів. У сертифікаті повинні бути вказані ім’я та прізвище згідно з закордонним паспортом (латинкою), дата народження, дати вакцинації, торгове найменування та номер партії вакцини проти COVID-19 , назва виробника/власника реєстраційного посвідчення, країна, в якій воно видане та назва компетентного органу, який його видав.

Негативний тест на коронавірус повинен бути виконаний за 72 години до в’їзду, якщо це ПЛР, і за 48 годин до в’їзду, якщо це тест на антиген. Результати тесту мають бути англійською мовою, і на них мають бути вказані ім’я та прізвище латиницею, відомості про лабораторію та дата проведення тестування.

Також можна пред’явити позитивний тест (як ПЛР, так і на антиген) на коронавірус, який був зроблений від 15 до 180 днів до в’їзду.

Дітям до 5 років в’їзд до Болгарії дозволений без вищевказаних документів.