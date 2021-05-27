Тонни сміття, яке потрапило до Угорщини річкою Тиса, на 80% є румунськими. Україна створює систему відеонагляду на кордоні
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Пресслужба Державної екологічної інспекції
Відходи, що потрапляють на територію Угорщини річкою Тиса, на 80% мають румунське походження.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.
«Такими є результати експертизи, проведеної робочою групою, до якої увійшли представники правоохоронних та природоохоронних органів України та Угорщини», — повідомив він.
Водночас Мальований зауважив — те, що Україна продукує лише 20% (пʼяту частину) всіх відходів, що засмічують Тису, абсолютно не знімає з країни відповідальності за налагодження системи поводження з відходами.
За словами глави Держекоінспекції, йдеться про розробку схем санітарного очищення населених пунктів, що передбачає налагодження системи збирання та утилізації сміття, та розвиток інфраструктури для переробки відходів — сортувальних ліній, сміттєспалювальних заводів тощо.
Окремо Мальований наголосив на важливості налагодження моніторингу стану річок і пообіцяв, що невдовзі буде здійснено один із кроків для впровадження такої системи спостереження.
«Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса здійснює розробку документації для створення відеосистеми, що проводитиме моніторинг стану річки на українсько-угорському кордоні. Впровадження такого спостереження дозволить вчасно виявляти сміттєві затори та вживати заходів для їх усунення до того, як вони потраплять на територію сусідньої країни», — розповів він.
- Минулого року Угорщина пожалілася на сміття з карпатських річок. Президент Янош Адер надіслав листи українському та румунському колегам із закликом допомогти вирішити проблему. Тоді за місяць з Тиси, за даними угорської влади, вивезли 938 кубометрів відходів.