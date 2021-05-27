Волинська облрада просить заборонити ОПзЖ і Партію Шарія
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- Костя Андрейковець
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Максим Жорін / Facebook
Депутати Волинської обласної ради прийняли звернення до президента, Верховної Ради і Мінʼюсту, в якому просять заборонити в Україні діяльність «Опозиційної платформи — За життя» та Партії Шарія.
Про це повідомляє місцеве видання «Конкурент».
У тексті звернення, ініціатором якого стала фракція «Свобода», вищевказані політсили названі внутрішніми ворогами, які розхитують ситуацію в країні в інтересах Кремля.
«За проросійськими політиками завжди йдуть російські танки. Щоб не допустити цього, необхідно вже сьогодні заборонити діяльність рупорів Кремля. Члени вищезазначених політичних партій своєю діяльністю відверто заграють з країною агресором Російською Федерацію, що несе велику загрозу для економічного, політичного, соціального життя української держави», — сказано в тексті звернення.
Депутати вимагають прийняти вимагають законопроєкт і відповідні регуляторні акти, які б заборонили фактичну діяльність партій.
- 19 лютого РНБО ввів санкції проти фактичного голови ОПзЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко за фінансування тероризму. Самого Медведчука підозрюють за трьома епізодами співпраці з Росією. Шарія розшукують за держзраду.
- У березні Мінʼюст звернувся до суду, щоб заборонити Партію Шарія.