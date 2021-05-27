Макрон визнав відповідальність Франції за геноцид у Руанді

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Президент Франції Емманюель Макрон визнав певну відповідальність його країни за геноцид у Руанді.

Про це він заявив під час візиту до цієї африканської країни, пише Deutsche Welle.

«Стоячи тут сьогодні зі смиренням і повагою поруч з вами, я усвідомив нашу відповідальність», — повідомив Макрон у своїй промові на Меморіалі геноциду в Кігалі, де поховані понад 250 тисяч представників народу тутсі.

Він зазначив, що Франція повинна визнати ті «страждання, які вона заподіяла руандійському народові, занадто довго зберігавши мовчання щодо встановлення істини».

Макрон підкреслив, що Франція має частину відповідальності у геноциді, але не була його співучасницею.

Руанда давно звинувачує Францію у відповідальності за геноцид, коли представники племені хуту розпочали справжнє полювання за представниками племені тутсі. Руандійська влада зазначає, що Франція підтримувала тогочасний режим у країні, а також озброювала хуту. Французи вважали тутсі прихильниками британського впливу, а також французькі військові забороняли тутсі виїжджати з Руанди під час геноциду.

Сам президент Руанди Поль Кагаме, який під час геноциду був керівником Руандійського патріотичного фронту, сформованого з тутсі, раніше заявляв, що його країна не забуде участь Франції у геноциді, але зможе її пробачити.